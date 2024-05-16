Обзор «Вятского края. Антенна» за 17 мая 2024 года

Рассказываем о нелёгком пути творчества Сергея Ронжина на 1 и 4 страницах газеты. Все подробности можно узнать в пятничном выпуске.

Посол Сьерра-Леоне в РФ заинтересовался кировским производителем молочного оборудования выработки. Читайте под заголовком «Молокозаводы для Африки».

Совсем скоро стартует основной период сдачи Единого госэкзамена. На что обратить внимание тем, кто решится на пересдачу? Ответ на вопрос вы найдёте в статье «О пересдаче ЕГЭ и об уроках труда».

Что можно посадить рядом с огурцами? Ответ на этот вопрос вы найдете на 13 странице газеты.

Угрозы здоровью, подстерегающие нас на даче. Читайте об этом под заголовком «Мыши, утки и ржавые гвозди».

«Олимпия» подаёт заявку в ВХЛ» и «Спринт-слалом в «Кванториуме»». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

«Ночь музеев в Вятском палеонтологическом» (6+) пройдет в этом году под знаком 30-летнего юбилея музея. Читайте об этом на последней странице газеты.