Обзор «Вятского края. Антенна» за 15 сентября 2023 года

Первый региональный министр получил взыскание от губернатора. «Ответила за крышу» - этой новостью открывается пятничный номер газеты.

11 сентября на аэродроме воинской части 45097 под Оренбургом состоялось торжественное открытие 10-го окружного финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2023. Об этом можно почитать под заголовком «Юнармия» на «Зарнице».

В Кировской области пожилые и люди с инвалидностью могут бесплатно доехать до комплексного центра социального обслуживания населения, а также до медицинской организации на специальных автомобилях, приспособленных для перевозки маломобильных граждан. Все подробности раскрывает статья «Транспорт для пожилых».

В августе 2023 года вышла из печати книга историка-краеведа Сергея Серкина «О жизни и творчестве преподавателя музыки, менестреля, мастера джазовой импровизации, организатора студенческого театра «Водевиль» Александра Платунова». Об этом можно почитать в статье «Живу я, город, в имени твоём»

Сентябрь - горячая пора уборки выращенного урожая, его переработки, закладки на хранение. Хлопот предостаточно. Читайте продолжение статьи «Сентябрь: вечер года».

Почему ломит поясницу и что делать при головной боли? Ответы на эти вопросы находятся под традиционной рубрикой «Будьте здоровы»!

«Встретимся на фестивале в Герценке»! Этим событием закрывается пятничный номер газеты.