Обзор «Вятского края. Антенна» за 15 марта 2024 года

Коллектив ГТРК «Вятка» стал лауреатом премии Кировской области за проект «Искусство увидеть». Этим событием открывается пятничный номер газеты.

В регионе уже благоустроено 589 парков, скверов, набережных и пешеходных зон. Узнайте в чём причина под заголовком «Жители Кировской области сами определяют территории для благоустройства».

Блокировка банковской карты - один из самых нежелательных моментов в жизни любого гражданина. Все подробности в статье «Когда банк может заблокировать карту».

Как оформить балкон или лоджию? Узнайте на 13 странице газеты.

Как спастись от менингококковой инфекции? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «Убивает молниеносно».

«Олимпия» ворвалась в плей-офф Кубка регионов» и «Звёздный десант». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

В интерьерах постоянной экспозиции музея «Приказ­ная изба» проходит выстав­ка «Сударыня Масленица» (0+), посвящённая истории весеннего народного празд­ника и связанным с ним тра­дициям. Читайте об этом на последней странице газеты.