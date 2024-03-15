Обзор «Вятского края. Антенна» за 15 марта 2024 года
Коллектив ГТРК «Вятка» стал лауреатом премии Кировской области за проект «Искусство увидеть». Этим событием открывается пятничный номер газеты.
В регионе уже благоустроено 589 парков, скверов, набережных и пешеходных зон. Узнайте в чём причина под заголовком «Жители Кировской области сами определяют территории для благоустройства».
Блокировка банковской карты - один из самых нежелательных моментов в жизни любого гражданина. Все подробности в статье «Когда банк может заблокировать карту».
Как оформить балкон или лоджию? Узнайте на 13 странице газеты.
Как спастись от менингококковой инфекции? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «Убивает молниеносно».
«Олимпия» ворвалась в плей-офф Кубка регионов» и «Звёздный десант». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».
В интерьерах постоянной экспозиции музея «Приказная изба» проходит выставка «Сударыня Масленица» (0+), посвящённая истории весеннего народного праздника и связанным с ним традициям. Читайте об этом на последней странице газеты.
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