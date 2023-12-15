Обзор «Вятского края. Антенна» за 15 декабря 2023 года

Генпрокурор Краснов поручил проверить производителей и продавцов яиц. Почему возникла такая потребность находится в статье «Золотые яйца». Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

В Приволжском федеральном округе трудятся почти 260 тысяч педагогов. Все подробности вы найдете на 2 странице газеты.

В 2023 году в школы Кировской области пришли 306 молодых специалистов. Об этом можно почитать под заголовком «Учитель – мой первый наставник».

Каких собак нельзя держать в квартире? Ответ на этот вопрос вы найдете в рубрике «Страна советов».

Расскажем основные правила и рекомендации по уходу за экокожей на 13 странице газеты.

«Олимпия» - лидер первенства молодёжной лиги» и «Обновили областные рекорды». Эти и другие новости вы найдете в рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

Стали известны итоги конкурса на лучшую музейную экс­позицию, организованного с целью развития культурного и туристического потенциала Кировской области. Все подробности в статье «Лучшие музеи области».