Обзор «Вятского края. Антенна» за 13 октября 2023 года

В Кирове закончилась реставрация «Приказной избы» Об этом можно почитать в статье «Спустя пять лет…» Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

Что нужно знать жителям Кировской области о диспансерном наблюдении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все подробности под заголовком «Под наблюдением врача».

Кировстат подвёл итоги работы промышленности Кировской области за восемь месяцев 2023 года. Результаты вы найдете на 4 странице газеты.

Расскажем как правильно делать компост. Все подробности раскроет статья «Из чего состоит компост?»

Как лечить дисфункцию щитовидной железы? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «Ни много ни мало».

«100-летие общества «Динамо» и «Три по десять тысяч и один в пять». Эти и другие новости в традиционной рубрике «12-й игрок».

В Кирове покажут лучшие спектакли для детей из России, Белоруссии и Армении. Все подробности фестиваля вы найдете на последней странице газеты.