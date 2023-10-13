Обзор «Вятского края. Антенна» за 13 октября 2023 года

13 октября 2023 69 0
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В Кирове закончилась реставрация «Приказной избы» Об этом можно почитать в статье «Спустя пять лет…» Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

 

Что нужно знать жителям Кировской области о диспансерном наблюдении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все подробности под заголовком «Под наблюдением врача».

 

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Расскажем как правильно делать компост. Все подробности раскроет статья «Из чего состоит компост?»

 

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«100-летие общества «Динамо» и «Три по десять тысяч и один в пять». Эти и другие новости в традиционной рубрике «12-й игрок».

 

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