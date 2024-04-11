Обзор «Вятского края. Антенна» за 12 апреля 2024 года
Этой весной большой паводок в России начался раньше срока. Уже 39 регионов почувствовали на себе опасность «высокой воды». Наиболее сложно паводок проходит в городе Орске Оренбургской области. Все подробности можно узнать в пятничном выпуске газеты.
Кому в семье принадлежит имущество, купленное родителями, разъяснил Верховный суд под заголовком «Раздел подарков».
Вятские художники искали уникальный вятский код. Читайте об этом в статье «Многоцветная Вятка».
Как грамотно провести весеннюю обрезку сада узнайте в статье «Пока почки спят».
Почему быстро привыкаешь к плохому и медленно к хорошему? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «Хорошие и плохие привычки».
«Матчи мегазвёзд» и «Памяти Александра Опарина». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».
Сегодня - День космонавтики. А много ли для Вселенной шестьдесят три «космических» года? Все подробности на последней странице газеты.
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