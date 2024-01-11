Обзор «Вятского края. Антенна» за 12 января 2024 года

Правительство Кировской области собирается разместить на трассах почти 200 комплексов фиксации нарушений ПДД. Все подробности в статье «Фотография прилагается». Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

Новый год начался с приятного сюрприза для водителей. Об этом можно узнать под заголовком «Новое для водителей в 2024 году».

Вятский художественный музей (ВХМ) имени братьев Васнецовых вновь порадовал новой выставкой. На этот раз экспозицией работ художника Александра Петрова. Читайте о ней на 4 странице газеты.

Январь, как правило, самый холодный месяц года. Не случайно его издавна называют «лютовей», «стужайло». Все подробности В статье «Январь-просинец».

Ошибки при лечении кашля во время коронавируса. Читайте в традиционной рубрике «Будьте здоровы!».

«Ибрагимов поймал кураж?!» и «Пополнил копилку наград». Эти и другие новости вы найдете на 15 странице газеты.

Новогодние подарки разочаровали каждого шестого россиянина. Этой новостью заканчивается пятничный номер газеты.