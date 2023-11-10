Обзор «Вятского края. Антенна» за 10 ноября 2023 года
Братья Слобожанины рассказали о своей работе в уголовном розыске. Все подробности в статье «Два капитана». Этой новостью открывается пятничный номер газеты.
Квартиры жильцов постоянно топит. А кто проводил работы - неизвестно. Люди обратились за помощью в Народный фронт. Помог ли он расскажет статья «Встречать зиму без крыши и балконов?»
Продолжаем исследовать художественные выставки Советска. Его вы найдете на 3 странице газеты.
Если поздней осенью и даже зимой вам захочется вернуть лето с его яркой зеленью, цветами и ароматными сладкими плодами, займитесь возделыванием низкорослых горшечных томатов. Прямо в своем жилище - на окошке или утепленном балконе. Об этом можно почитать в статье «Домашние помидоры».
Из-за каких патологий может развиваться одышка и чем опасен крепкий чай? Ответы на эти вопросы вы найдете на 14 странице газеты.
«Двойное поражение от «Протона» и «Родина» всё молодеет». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «12-й игрок».
В Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина вернулись экспонаты после реставрации в костромском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. Все подробности под заголовком «Сияет вновь золотое шитьё».
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