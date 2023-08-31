Обзор «Вятского края. Антенна» за 1 сентября 2023 года

С днём знаний! Этим поздравлением открывается пятничный номер газеты.

Спустя десять месяцев в четырёх домах Троллейбусного переулка в городе Кирове появилась горячая вода. Все подробности раскрывает статья «Помог Народный фронт».

Нотариусы раскрыли главные ошибки при составлении завещаний. Об этом повествует статья «Оставить в наследство».

Кировстат опубликовал сводный отчёт о достижениях сельскохозяйственных организаций Кировской области за январь - июль 2023 года. Его можно найти в статье «В поле и на ферме».

Хотя рассаду теплолюбивых овощей обычно выращивают весной, есть смысл заниматься этим и в другие времена года. Об этом можно почитать в рубрике «Хозяин».

Гематоген: десерт или лекарство и почему нельзя купаться в «цветущих» водоемах? Об этом и многом другом можно узнать в рубрике «Будьте здоровы».

Завершает номер новость о закрытии Васнецовского пленэра. Он закончился традиционно - большой выставкой работ, написанных художниками в разных местах Кировской области. Статья называется «Под знаком Васнецова».