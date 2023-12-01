Обзор «Вятского края. Антенна» за 1 декабря 2023 года

Кировская школа № 10 отметила своё 85-летие. Как же она его отметила можно узнать под заголовком «Весомое поздравление от «Сельмаша» Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

ЕГЭ-2024: когда пройдёт и к чему готовиться? Ответы на эти вопросы вы найдете на 3 странице газеты.

В Кировской области снят анимационный сериал о знаменитых земляках все подробности в статье «Шаляпин, Циолковский и прочие «вятские».

Расскажем в чём преимущества, недостатки, особенности ухода за мембранными куртками в традиционной рубрике «Хозяин».

Как выжить у стоматолога? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «Смертельно опасная анестазия».

«Олимпия» разгромила «Сокол» и «Cнова антирекорд?». Эти и другие новости вы найдете в рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

Как за столетие изменился Вятка - Киров в глазах художников. Все подробности в статье «Идти вперёд лицом назад».