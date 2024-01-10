Обзор «Вятского края. Антенна» и «Вятского края. Газета» за 5 и 6 января 2024 года

Коллектив газеты «Вятский край» поздравляет вас с Рождеством! Этим поздравлением открывается сдвоенный номер газеты.

В Кировской области в 24-й раз состоялся конкурс товаропроизводителей. Все подробности в статье «Поддержка ветеранов СВО».

Рассказываем о рабочих и праздничных днях в статье «Производственный календарь на 2024 год».

В Вятском художественном музее работает выставка о человеке, определившем облик Вятки XIX века. Все подробности на 8 странице газеты.

Что же приготовить на Рождество? Ответ на этот вопрос в традиционной рубрике «Хозяин».

Президиум Верховного суда России утвердил масштабный обзор судебной практики по вопросам, связанным с реконструкцией и перепланировкой жилищ. Читайте об этом под заголовком «Вход управдому разрешён».

Восстанавливаем организм после праздников в статье «Полный порядок».

Рассказываем где можно покататься на коньках в Кирове. Все подробности вы найдете на 15 странице газеты.

747 жителей Кировской области участвуют в конкурсе «Начни игру». Об этом можно почитать в статье «Страна возможностей».