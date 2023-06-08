Обзор газеты «Вятский край» за 9 июня 2023 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом под заголовком «Розовые очки» для Соколова, или Почему губернатор не видит проблем в вятском здравоохранении». Автор статьи пытается понять, как получается, что, постоянно встречаясь с людьми в районах, которые жалуются на плохое медицинское обслуживание, глава региона не замечает очевидного. Или не хочет замечать?

В заметке «Слобожане «потеряли» Джамалутдинова»? опубликованы версии причин «пропажи» слободского олигарха. Возможно, он не отвечает на звонки, потому что им заинтересовался Следственный комитет из-за вырубки почти 20 гектаров реликтового леса.

«Вятский край» уже не раз обращался к теме передела кировского «мусорного» рынка. Все началось в пору «дикой» приватизации, когда САХ был раздроблен на множество компаний, контролируемых предпринимателем Михаилом Шиховым. Одно время его удалось отстранить от «золотой» жилы, миллиарды потекли не в его карман, а в областной бюджет, но… В материале «Возвращение «мусорного короля» речь идет о том, что Шихов вновь может оказаться «на коне».

Жалобы кировчан на неприятные запахи в городе, наверное, уже стали вечной темой для СМИ. Вот и в свежем номере «ВК» вновь к ней приходится возвращаться. О предприятиях - загрязнителях воздуха рассказывается в интервью Веры Ануфриевой «Зловонный букет...»

Пришло лето, у школьников много свободного времени, и некоторые не прочь устроиться на работу. В заметке «Где подростку заработать?» названы вакансии и адреса работодателей.

Новый выставочный проект Кировского краеведческого музея посвящен теме любви на примере известных людей Вятки. О любопытных историях из их жизни можно узнать в статье «Любовь во все времена».

В свежем номере, как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, страница ЗОЖ», а также - кроссворд и «Анекдотец «ВК».