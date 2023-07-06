Обзор газеты «Вятский край» за 7 июля 2023 года
Новое здание на Пролетарской отдали Вятской гуманитарной гимназии. Причем здесь Курдюмов? Материалом о «школьной рокировке» открывается пятничный номер «ВК».
ОНФ рассказал о плачевном состоянии новых многофункциональных стадионов в Кирове.
Гость «ВК» - руководитель благотворительного фонда «За Вятку» Сергей Крутиков. Он отвечает на вопросы журналиста Александра Широкова.
Почему появились мошенники среди юристов? Об этом рассуждает президент Адвокатской палаты Кировской области, зам. председателя ОПКО Марина Копырина.
О чем писали газеты Вятской губернии в 1922 году?
Нужны ли на трассе камеры фотовидеофиксации? О том тоже в одной из публикаций «ВК».
Оставить свой комментарий
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.