Обзор газеты «Вятский край» за 30 июня 2023 года

Завершился конкурс «Элита образования Кировской области». Кто стал его победителем и какие перипетии его сопровождали, читайте в эксклюзивном репортаже «Вятского края»». Он открывает свежий номер газеты.

В Кирове появится автобус без кондуктора. Как это будет и какие риски при этом возникают, в заметке «Кондуктора отменили».

В Слободском обеспокоены возможным срывом отопительного сезона 2023/24 годов. Успокоить жителей города приехал министр энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский. Удалось ли ему это сделать, рассказывает репортаж «Тепло, сервис и убытки».

В Кировской области возобновили проведение военно-спортивной игры для подростков «Зарница». Журналист «ВК» встретился с ее участниками. Его впечатления публикуются под заголовком «С «Зарницей» враг не страшен».

Автопробег до Кильмези, посвященный Дню памяти и скорби (22 июня – дате начала Великой Отечественной войны), провели кировские педагоги. С ними встретилась В. Георгиева и записала их впечатления от посещения разных населенных пунктов по пути следования. Материал называется «В память защитников Родины».

Юбилею спортивного общества «Динамо» посвящен экскурс в историю котельничского представительства этого спортивного объединения. Он называется «Юбиляр из Котельнича».

Завершает номер рассказ о выставке, посвященной путешествиям русских и советских художников по стране и за рубеж. Что увидит на ней зритель, в зарисовке А. Вяткина «Поедем в дали дальние!»