Обзор газеты «Вятский край» за 3 июня 2023 года

Правительство области обещает полностью решить проблему обманутых дольщиков. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

За что у Владимира Быкова с «корнем выдрали медаль»?

В Яранске начались безводные дни. Сможет ли житель Белой Холуницы заниматься бизнесом? Это лишь некоторые темы публикаций в страничке «Новости из Сети».

«Женский бизнес: время возможностей» - так называется материал об успешных женщинах нашего региона.

Насколько дисциплинированы кировские автоперевозчики. На эти и другие вопросы корреспонденту «ВК» отвечает начальник Ространснадзора по Кировской области Роман Санников.

Икона Николая Чудотворца из Успенского собора Свято-Трифонова монастыря, которая считалась безвозвратно утраченной, чудесным образом обнаружилась в Москве. Подробности — в номере «ВК».

Какие российские законы вступают в силу в июне?

Что делать в саду-огороде в эти дни? Как ухаживать за кожей мужчине? Ответы на эти вопросы — в страничках для садоводов-огородников и для тех, кто ведет здоровый образ жизни.