Обзор газеты «Вятский край» за 28 июля 2023 года

27 июля 2023 95 0
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Депутаты Заксобрания поставили под сомнение правдивость доклада регионального министра энергетики и ЖКХ. «Чуда не будет», - так называется публикация, которой открывается пятничный номер «ВК».

 

На фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья» в одной из номинаций победила кировская семья Чумаковых. О них — рассказ.

 

Интересные лица в цехах кировского завода «Сельмаш». Один из них — Рохелио Родригес.

 

«Праздник молодости» - так называется публикация о том, как 94 кировчанина участвуют в форуме «Иволга-2023».

 

«Машиностроитель» вышел в финал. Эти и другие сообщения - в спортивной подборке пятничного выпуска «ВК».

 

В Выставочном зале Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых открылась выставка «Вятка в цвете-2023».

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