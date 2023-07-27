Обзор газеты «Вятский край» за 28 июля 2023 года
Депутаты Заксобрания поставили под сомнение правдивость доклада регионального министра энергетики и ЖКХ. «Чуда не будет», - так называется публикация, которой открывается пятничный номер «ВК».
На фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья» в одной из номинаций победила кировская семья Чумаковых. О них — рассказ.
Интересные лица в цехах кировского завода «Сельмаш». Один из них — Рохелио Родригес.
«Праздник молодости» - так называется публикация о том, как 94 кировчанина участвуют в форуме «Иволга-2023».
«Машиностроитель» вышел в финал. Эти и другие сообщения - в спортивной подборке пятничного выпуска «ВК».
В Выставочном зале Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых открылась выставка «Вятка в цвете-2023».
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