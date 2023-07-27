Обзор газеты «Вятский край» за 28 июля 2023 года

Депутаты Заксобрания поставили под сомнение правдивость доклада регионального министра энергетики и ЖКХ. «Чуда не будет», - так называется публикация, которой открывается пятничный номер «ВК».

На фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья» в одной из номинаций победила кировская семья Чумаковых. О них — рассказ.

Интересные лица в цехах кировского завода «Сельмаш». Один из них — Рохелио Родригес.

«Праздник молодости» - так называется публикация о том, как 94 кировчанина участвуют в форуме «Иволга-2023».

«Машиностроитель» вышел в финал. Эти и другие сообщения - в спортивной подборке пятничного выпуска «ВК».

В Выставочном зале Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых открылась выставка «Вятка в цвете-2023».