Обзор газеты «Вятский край» за 26 мая 2023 года

«Вятский край» не раз писал, что у нас с медициной не всё хорошо. А последнее ЧП в Верхошижемье только подтвердило этот диагноз. Рассказ о нем под заголовком «На четвереньках ползком от смерти» открывает пятничный номер газеты.

И вновь о школе в Шевелях: быть ей или не быть? Эта тема продолжает обсуждаться. На этот раз вопрос поставлен так: соврал кировчанам губернатор Александр Соколов, или был введен в заблуждение? Ответ на этот вопрос в статье Романа Перминова.

Как отпраздновали День химика в Кирово-Чепецке? «ВК» публикует фоторепортаж с праздника.

Летом нужно уделить больше внимания поведению детей на дорогах. Об этом рассказывает обзор мероприятий, которые провела ГИБДД. Он называется «Побыстрее к солнцу и реке!»

Дню пограничника посвящен очерк Александра Широкова «Когда дружба крепкая». В нем - о дружбе бывших пограничников Константина Батина и Евгения Вельможко.

В Яранске начали реализовывать проект благоустройства набережной под названием «Стрелецкая слобода». Что и как будет сделано, можно узнать из материала «Стрелецкую слободу» по осени считают».

Сергей Смолин поделился впечатлениями от посещения «Поезда Победы», которые на два дня приезжал в Киров. Репортаж называется «Под стук колес – к Победе». Он завершает номер «ВК».