Обзор газеты «Вятский край» за 23 июня 2023 года

Сегодняшний номер газеты «Вятский край» открывается материалом Александра Широкова «Рассказ о судьбах фронтовых». В основе фотоновеллы военных реконструкторов - воспоминания кировского ветерана Андрея Самарцева, которому исполнилось 100 лет.

Наше вятское лето переменчиво, но все-равно его всегда ждут с нетерпением все, а особенно школьники. В свежем номере «ВК» и идет речь о летнем отдыхе ребят в оздоровительных лагерях. Заметка так и называется: «Добро пожаловать на отдых!»

Под рубрикой «Нет наркотикам!» рассказывается о мероприятиях, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией, которые проходят сейчас по всей стране, в том числе и в Кировской области. Нередко в группе риска оказываются и несовершеннолетние. Как это происходит, рассказывается в материале «Сети для подростка».

О том, что нужно знать жителю Кировской области, чтобы не платить за медицинскую помощь, которая положена по полису ОМС, идет речь в публикации «Медицина: платно и бесплатно».

Под рубрикой «Знай наших!» рассказывается о конкурсе профмастерства, который стартовал на днях в Кировском филиале «Т Плюс». Репортаж с его открытия подготовила Вера Ануфриева.

В свежем номере, как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, занимательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».