Обзор газеты «Вятский край» за 21 июля 2023 года

Главный врач Верхошижемской ЦРБ потребовал от «Вятского края» сатисфакции за статью «Верхошижемье: кто ответит за смерть пациента?» По закону «О СМИ» имеет право. А вот убедительны ли его аргументы, судить вам, читатели. Его претензионное заявление открывает пятничный номер газеты.

Молодые инженеры завода «Лепсе» заняли призовое место на престижном форуме «инженеры будущего-2023». Интервью с Анжелой Малковой, которая возглавляла заводскую команду, публикуется под названием «И у вятских есть порох в пороховницах».

«Праздник улицы» - так называется репортаж из села Коршик Оричевского района. Его автор, помимо описания мероприятия, задает важный вопрос – почему местные чиновники не поддержали народную инициативу?

«ВК» открывает рубрику «Проверка слуха». Первым был проверен слух о праздновании 650-летия Кирова без упоминания более ранних наименований областного центра – Вятки и Хлынова.

Об интересных знакомствах в аэропорте рассказывает житейская история от Александра Широкова. Она называется «Просто нелётная погода».

Фестиваль «Истобенский огурец» решили представить в Кирове в рамках проекта «Пешеходная Спасская». Что из этого вышло, читайте в зарисовке «Притяженья больше нет». Она завершает пятничный номер газеты.