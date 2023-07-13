Обзор газеты «Вятский край» за 14 июля 2023 года

«Косить-не перекосить» - так называется публикация, которой открывается пятничный номер «ВК». Она о провале борьбы губернатора Соколова с борщевиком.

В правительстве области подвели промежуточные итоги подготовки ЖКХ к зиме.

Гроза и ветер оставили без электричества 282 населенных пункта Кировской области.

В Белой Холунице прошел традиционный фестиваль железа.

В эти выходные город металлургов Омутнинск отмечает 230 лет. В номере — программа праздничных мероприятий.

В заповеднике «Нургуш» провели эколого-этнографический праздник.

В Кирове прошел первый этап регионального конкурса операторов машинного доения коров.

О чем писали газеты Вятской губернии в 1922 году?

В Кировском музее воинской славы открылась выставка «Расплескалась синева...», посвященная воздушно-десантным войскам. Особые стенды — о вятских героях ВДВ.