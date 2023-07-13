Обзор газеты «Вятский край» за 14 июля 2023 года

13 июля 2023 155 0
На печать

 

«Косить-не перекосить» - так называется публикация, которой открывается пятничный номер «ВК». Она о провале борьбы губернатора Соколова с борщевиком.

 

В правительстве области подвели промежуточные итоги подготовки ЖКХ к зиме.

 

Гроза и ветер оставили без электричества 282 населенных пункта Кировской области.

 

В Белой Холунице прошел традиционный фестиваль железа.

 

В эти выходные город металлургов Омутнинск отмечает 230 лет. В номере — программа праздничных мероприятий.

 

В заповеднике «Нургуш» провели эколого-этнографический праздник.

 

В Кирове прошел первый этап регионального конкурса операторов машинного доения коров.

 

О чем писали газеты Вятской губернии в 1922 году?

 

В Кировском музее воинской славы открылась выставка «Расплескалась синева...», посвященная воздушно-десантным войскам. Особые стенды — о вятских героях ВДВ.

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Как давно вы покупали изделия вятских народных промыслов?