Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 8 июля 2023 года

Васнецовский пленэр, который проводился с 2005-го года, в этом году отменяется. «Дворцову Васнецов не нужен?» - так называется публикация, которой открывается субботний номер «ВК».

Вятский симфонический оркестр с 1 июля будет носить имя Валерия Раевского. Какая закулисная игра предшествовала этому?

Почему в Опарино собаки агрессивные? Такова лишь одна из тем в страничке «Новости из Сети».

Региональное отделение «справедливороссов» в Кировской области пыталось отстоять в суде свою репутацию, но проиграло.

Гость субботнего номера «ВК» - лауреат премии молодежи Вятского края из города

Слободского Ирина Шаклеина.

На сладкую газировку вводится акциз. Эти и другие законы вступают в силу в июле.

Чем подкормить огурцы? Какую опасность таит обувь? Вот немногие темы, какие затронуты в страничках для садоводов-огородников и для тех, кто заботится о здоровом образе жизни.