Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 29 июля 2023 года
Обещанные вятским губернатором с 1 июля прямые авиарейсы из Кирова в Казань так и не появились. Этой публикацией открывается субботний номер «Вятского края».
Жители Омутнинского района страдают от недостатка врачей.
Колокольчики Ситниковых вернулись в Слободской. Такова одна из заметок в страничке «Новости из Сети».
На областных предприятиях ОПК не хватает специалистов.
Кировчанка Аэлита Эсаулова удостоена звания «Мастер народных художественных промыслов». В чем секрет ее ремесла?
Что происходит на объекте «Марадыковский», который сейчас стал «Мирным»?
В День Военно-морского флота «ВК» рассказывает о тех, кто прошел «по морям-по волнам».
Гость субботнего номера «ВК» - бывший глава «Роскосмоса», уроженец Шабалинского района, генерал-полковник в отставке Анатолий Перминов.
Газета напоминает садоводам-огородникам, что август — еще не время расслабляться!
А страничка о здоровом образе жизни, как всегда, дает полезные советы.
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