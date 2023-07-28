Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 29 июля 2023 года

28 июля 2023 96 0
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Обещанные вятским губернатором с 1 июля прямые авиарейсы из Кирова в Казань так и не появились. Этой публикацией открывается субботний номер «Вятского края».

 

Жители Омутнинского района страдают от недостатка врачей.

 

Колокольчики Ситниковых вернулись в Слободской. Такова одна из заметок в страничке «Новости из Сети».

 

На областных предприятиях ОПК не хватает специалистов.

 

Кировчанка Аэлита Эсаулова удостоена звания «Мастер народных художественных промыслов». В чем секрет ее ремесла?

 

Что происходит на объекте «Марадыковский», который сейчас стал «Мирным»?

 

В День Военно-морского флота «ВК» рассказывает о тех, кто прошел «по морям-по волнам».

 

Гость субботнего номера «ВК» - бывший глава «Роскосмоса», уроженец Шабалинского района, генерал-полковник в отставке Анатолий Перминов.

 

Газета напоминает садоводам-огородникам, что август — еще не время расслабляться!

 

А страничка о здоровом образе жизни, как всегда, дает полезные советы.

 

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