Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 29 июля 2023 года

Обещанные вятским губернатором с 1 июля прямые авиарейсы из Кирова в Казань так и не появились. Этой публикацией открывается субботний номер «Вятского края».

Жители Омутнинского района страдают от недостатка врачей.

Колокольчики Ситниковых вернулись в Слободской. Такова одна из заметок в страничке «Новости из Сети».

На областных предприятиях ОПК не хватает специалистов.

Кировчанка Аэлита Эсаулова удостоена звания «Мастер народных художественных промыслов». В чем секрет ее ремесла?

Что происходит на объекте «Марадыковский», который сейчас стал «Мирным»?

В День Военно-морского флота «ВК» рассказывает о тех, кто прошел «по морям-по волнам».

Гость субботнего номера «ВК» - бывший глава «Роскосмоса», уроженец Шабалинского района, генерал-полковник в отставке Анатолий Перминов.

Газета напоминает садоводам-огородникам, что август — еще не время расслабляться!

А страничка о здоровом образе жизни, как всегда, дает полезные советы.