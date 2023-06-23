Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 24 июня 2023 года

Субботний номер «Вятского края» открывает материал под заголовком «Миллион для учителя». А речь в нем вновь идет о региональной премии «Элита образования Кировской области», о которой уже не раз рассказывал «ВК».

Официальная делегация Кировской области приняла участие в 26-м Петербургском международном экономическом форуме. В результате общий объем инвестиций в регион по итогам подписанных соглашений составит более 57 миллиардов рублей. Более подробно об этом - в материале под заголовком «Готовы вложить деньги».

Тему Петербургского форума продолжает публикация «Гладко было на бумаге...», в которой представлена альтернативная точка зрения на некоторые из заключенных соглашений.

Под рубрикой «Своих не бросаем!» идет речь о работе фонда «Za Вятку». В заметке «Носилки, свечи и маскировка» рассказывается о кировчанах, которые оказывают посильную помощь своим землякам, участникам специальной военной операции, на Украине.

В преддверии 650-летия города в Кирове стартовал уникальный проект. Об идеи и цели «Механики памяти» рассказывает автор и руководитель проекта театральный режиссер Евгений Ланцов.

Заповедный лес - источник силы для ценителей природы. Это не просто место, где живут звери, птицы… В нем всегда найдется что-то удивительное. Рассказ об этом - в статье под заголовком «Загадки «Нургуша», подготовленной пресс-службой заповедника.

В субботнем номере - подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!», а также - «Новости из сети» и увлекательный кроссворд.