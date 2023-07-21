Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 22 июля 2023 года

21 июля 2023 96 0
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Жители Кирова и Котельнича сильно обеспокоены масштабами ремонтных работ на улицах их городов. Разрушается дорожное покрытие, перекапываются тротуары, на газоны сваливаются кучи земли и глины. Кто и когда восстановит благоустройство, задаются люди вопросом. Об этом в заметке «Яма глубже – в доме теплее?» С нее начинается субботний номер «Вятского края».

 

Как сообщил Народный фронт, в Левинцах закрылся единственный аптечный пункт. «Две тысячи человек остались без лекарств» называется заметка по материалам расследования общественников.

 

«Новости из Сети» знакомят с тем, что вызывает тревогу у жителей районов области. В Кирово-Чепецке, например, сильно обеспокоены аварийным состоянием спортивных площадок, а в Опарино возмущаются недоступностью голосования по ремонту дорог.

 

Что творится в «Вятавтодоре», рассказывает аналитический материал, написанный по итогам заседания профильного комитета Законодательного собрания Кировской области.

 

Сможет ли область справиться с дефицитом профессиональных кадров? Ответ на этот вопрос в статье «Кадры в цифрах».

 

Региональное министерство здравоохранения никак не хочет признать очевидное – закупка им некачественных ингаляторов опасна для пациентов. Об этом в зарисовке «Когда Следком не указ».

 

С новостями законодательства об охране животных знакомит тематическая полоса «Зверьё моё».

 

О новых и старых ГОСТах на тушенку и сгущенку рассказывает обзор под рубрикой «Школа потребителя».

 

И, как всегда, много полезных советов для садоводов-огородников и любителей ЗОЖ на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»

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