Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 22 июля 2023 года

Жители Кирова и Котельнича сильно обеспокоены масштабами ремонтных работ на улицах их городов. Разрушается дорожное покрытие, перекапываются тротуары, на газоны сваливаются кучи земли и глины. Кто и когда восстановит благоустройство, задаются люди вопросом. Об этом в заметке «Яма глубже – в доме теплее?» С нее начинается субботний номер «Вятского края».

Как сообщил Народный фронт, в Левинцах закрылся единственный аптечный пункт. «Две тысячи человек остались без лекарств» называется заметка по материалам расследования общественников.

«Новости из Сети» знакомят с тем, что вызывает тревогу у жителей районов области. В Кирово-Чепецке, например, сильно обеспокоены аварийным состоянием спортивных площадок, а в Опарино возмущаются недоступностью голосования по ремонту дорог.

Что творится в «Вятавтодоре», рассказывает аналитический материал, написанный по итогам заседания профильного комитета Законодательного собрания Кировской области.

Сможет ли область справиться с дефицитом профессиональных кадров? Ответ на этот вопрос в статье «Кадры в цифрах».

Региональное министерство здравоохранения никак не хочет признать очевидное – закупка им некачественных ингаляторов опасна для пациентов. Об этом в зарисовке «Когда Следком не указ».

С новостями законодательства об охране животных знакомит тематическая полоса «Зверьё моё».

О новых и старых ГОСТах на тушенку и сгущенку рассказывает обзор под рубрикой «Школа потребителя».

И, как всегда, много полезных советов для садоводов-огородников и любителей ЗОЖ на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»