Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 17 июня 2023 года

16 июня 2023 221 0
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В городе Кирово-Чепецке установился матриархат. Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

О чем говорил губернатор области на встрече с кировчанами? Такова лишь одна из тем в страничке «Новости из Сети».

 

В Кирове прошел слет волонтеров «Молодой Гвардии». Многие из них побывали на освобожденных территориях Донбасса.

 

За безопасностью детей на водоемах области вместе с сотрудниками ГИМС будут следить родительские патрули.

 

На Театральной площади открылась выставка о ее истории. Почему она раньше называлась Хлебной?

 

Подать заявку на целевое обучение в вузе с 1 сентября 2024 года можно будет через Госуслуги.

 

Как вернуть билеты, даже если поезд уже отправился?

 

Об огуречных вредителях и диспансеризации мужчин — тоже в сегодняшнем номере «ВК».

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