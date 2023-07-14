Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 15 июля 2023 года

Чем этим летом обернулись инициативы губернатора Кировской области Александра Соколова для учителей? С ответа на этот вопрос начинается субботний номер «Вятского края». Статья под заголовком «Учитель в патруле».

Что беспокоит людей в районах области, рассказывает тематическая страница «Новости из Сети». Горячими точками стали дорога на Пинюг и провал грунта в Кирово-Чепецке.

И снова дороги. На сей раз журналист «ВК» искал ответ на вопрос, есть ли чему представителям других регионов страны учиться у вятских дорожников? Свои выводы он изложил в статье «Подлежит обсуждению».

«ВК» вновь обратил свое внимание на работу Госжилинспеции. Несмотря на требование губернатора сократить число управляющих компаний на две трети, результат в итоге получился обратный. Что пошло не так, в материале «ГЖИ ты моя, ГЖИ».

О непростой работе с подростками в интервью «ВК» рассказала начальник ПДН № 2 Анна Русских. Оно называется «Родителей не выбирают».

105 лет с момента своего образования отметила бывшая Кировская дивизия внутренних войск МВД России, а ныне подразделение Росгвардии. О ее славном пути рассказал Александр Широков в материале «И о тех, кто не вернулся из боя».

Влияют ли магнитные бури на организм человека – вопрос спорный. Различные точки зрения представлены в статье «Опасность магнитных бурь».

Как всегда, много полезных советов садоводам-огородникам и тем, кто озабочен своим здоровьем, на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»