Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 10 июня 2023 года

«Война» с борщевиком: есть первая жертва». Материалом с такм заголовком открывается субботний номер газеты. В нем рассказывается о ходе борьбы с этим вредоносным растением. К сожалению, успехи в этой битве не впечатляют.

В Кирове создан фонд поддержки участников специальной военной операции на Украине. О его задачах и работе идет речь в репортаже Александра Широкова «Совет и помощь от доброго сердца».

До празднования 650-летия Кирова остался ровно год. Очередной «головной болью» региональной и городской власти стал ремонт фасадов зданий областного центра. В Кирове началось масштабное обновление внешнего вида домов к юбилею города. С какими проблема приходится сталкиваться при этом и рассказывается в заметке «От фасада станет всем светлей?»

По инициативе ВТПП к юбилею областного центра проводится гастрономический конкурс «Блюдо Вятки». О том, какие шедевры кухни собираются приготовить его участники, можно узнать в зарисовке Сергея Смолина «И даже еда - вятская».

В день рождения Александра Пушкина в кировской Диораме открылась новая выставка «Сказки Лукоморья». Чем она интересна, какие уникальные экспонаты на ней представлены и рассказывается в статье «Что за прелесть эти сказки!..»

В Кировской области ввели штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Подробно об административной ответственности владельцев собак рассказал начальник управления ветеринарии Кировской области Сергей Чучалин.

В субботнем номере также - подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!», «Народные приметы» и увлекательный кроссворд.