Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 1 июля 2023 года
Фоторассказ о вручении премии «Элита образования Кировской области» открывает субботний номер «Вятского края».
Трасса Опарино - Альмеж продолжает «радовать» автомобилистов пробитыми шинами. Об этом и прочем, что происходит в районах области, на тематической странице «Новости из Сети».
Жители области, страдающие генетическими заболеваниями, не получают нужных лекарств. Кто виноват и почему система здравоохранения работает подобным образом, разбирался Алексей Гатилов. Статья называется «Кировские патологии».
Кировские чиновники игнорируют указания губернатора области. Ответ на вопрос, почему муниципальная власть не спешит ограничивать доступ подростков в аварийные дома, в рассказе Ивана Трофимова «Соколова пустили «по бороде».
Киров называют столицей изобретательства. Журналист «ВК» пообщалась с представителем изобретательского сообщества. Свою беседу она записала под заголовком «Симбиоз автобуса и троллейбуса».
В Кировской области выдающихся бизнесменов будут отмечать почетным званием «Заслуженный предприниматель». Об этом в статье «Герои капиталистического труда».
Полезные совета садоводам и огородникам в традиционной рубрике «Хозяин».
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