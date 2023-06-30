Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 1 июля 2023 года

Фоторассказ о вручении премии «Элита образования Кировской области» открывает субботний номер «Вятского края».

Трасса Опарино - Альмеж продолжает «радовать» автомобилистов пробитыми шинами. Об этом и прочем, что происходит в районах области, на тематической странице «Новости из Сети».

Жители области, страдающие генетическими заболеваниями, не получают нужных лекарств. Кто виноват и почему система здравоохранения работает подобным образом, разбирался Алексей Гатилов. Статья называется «Кировские патологии».

Кировские чиновники игнорируют указания губернатора области. Ответ на вопрос, почему муниципальная власть не спешит ограничивать доступ подростков в аварийные дома, в рассказе Ивана Трофимова «Соколова пустили «по бороде».

Киров называют столицей изобретательства. Журналист «ВК» пообщалась с представителем изобретательского сообщества. Свою беседу она записала под заголовком «Симбиоз автобуса и троллейбуса».

В Кировской области выдающихся бизнесменов будут отмечать почетным званием «Заслуженный предприниматель». Об этом в статье «Герои капиталистического труда».

Полезные совета садоводам и огородникам в традиционной рубрике «Хозяин».