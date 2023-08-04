Обзор газеты «Вятский край. Газета» за 5 августа 2023 год

В нескольких районах Кировской области начало учебного года под угрозой срыва. Этим материалом открывается субботний номер «Вятского края».

Почему пожилая пара жильцов дома на ул. Грибоедова, 36 осталась без воды?

Какие отписки шлют гражданам чиновники из Афанасьево? Такова лишь одна из тем традиционной странички «Новости из Сети».

Еще два города Кировской области благоустроят свою территорию за федеральный счет.

Комитет Заксобрания оценил работу институтов развития в Кировской области.

Недавно состоялось вручение дипломов выпускникам Малой академии государственного управления.

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Гость «ВК» - председатель Кировского отделения «Союза десантников России» Андрей Хромушин.