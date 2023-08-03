Обзор газеты «Вятский край. Антенна» за 4 августа 2023 года

03 августа 2023 58 0
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«С «Вяткой» всегда по пути!» - так называется материал в пятничном номере «ВК», посвященный Дню железнодорожника. Герой очерка — начальник фирменного поезда «Вятка» Константин Ардашев.

 

Что делать пациенту, если в результате оказания некачественной медицинской помощи причинен вред здоровью? Подробности — в материале «Цена халатности врача».

 

В Кировском отделении Российского детского фонда открылась выставка бывших воспитанников детских домов. Ее гостем стал председатель РДФ Дмитрий Лиханов.

 

Кировский областной краеведческий музей решил удивить публику и показал редкие портреты из своих фондов.

 

В пятничном номере «ВК» - спортивная подборка. А также — советы садоводам-огородникам и тем, кто заботится о здоровом образе жизни.

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