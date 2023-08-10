Обзор газеты «Вятский край. Антенна» за 11 августа 2023 года

10 августа 2023 63 0
На печать

Юбилейные торжества в честь 650-летие Кирова будут длиться год. Эта новость открывает пятничный номер «Вятского края».

 

Какая медицина будет платной для пациентов? Ответ на этот вопрос в обзоре «Бесплатную помощь не отменят».

 

Рассказ о Нолинском техникуме механизации сельского хозяйства открывает картину подготовки кадров для вятского аграрного сектора. Он называется «Кузница аграрных кадров».

 

Август – самый горячий месяц для садоводов и огородников. Что нужно успеть сделать в этот период раскрывает статья «Подкормки сада в августе».

 

«Правила хранения лекарств в домашних условиях» опубликованы на тематической странице «Будьте здоровы!»

 

Успехи чепецких футболистов и советских самбистов, а также другие новости вышли под рубрикой «Спорт».

 

Завершает номер зарисовка с выставки, посвященной известной повести Александра Грина «Алые паруса». Она называется «Мечты сбываются под «Алыми парусами».

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Поможет ли реорганизация УДПИ в Дирекцию благоустройства сделать Киров комфортнее?