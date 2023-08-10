Обзор газеты «Вятский край. Антенна» за 11 августа 2023 года
Юбилейные торжества в честь 650-летие Кирова будут длиться год. Эта новость открывает пятничный номер «Вятского края».
Какая медицина будет платной для пациентов? Ответ на этот вопрос в обзоре «Бесплатную помощь не отменят».
Рассказ о Нолинском техникуме механизации сельского хозяйства открывает картину подготовки кадров для вятского аграрного сектора. Он называется «Кузница аграрных кадров».
Август – самый горячий месяц для садоводов и огородников. Что нужно успеть сделать в этот период раскрывает статья «Подкормки сада в августе».
«Правила хранения лекарств в домашних условиях» опубликованы на тематической странице «Будьте здоровы!»
Успехи чепецких футболистов и советских самбистов, а также другие новости вышли под рубрикой «Спорт».
Завершает номер зарисовка с выставки, посвященной известной повести Александра Грина «Алые паруса». Она называется «Мечты сбываются под «Алыми парусами».
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