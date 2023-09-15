Обзор федеральных законов, вступающих в силу в сентябре.

Некоторым россиянам увеличат пенсии, судимых не возьмут в таксисты, а кошек и собак разрешат лечить лекарствами для людей.

С 1 сентября в России вступили в силу десятки федеральных законов, постановлений и приказов различных ведомств.

80-летним увеличат фиксированные пенсии

Индексация пенсий на федеральном уровне с 1 сентября не предусмотрена. Однако отдельные категории граждан, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать на денежную прибавку. Такие нормы установлены рядом федеральных законов.

Так, гражданам, которым в сентябре исполнится 80 лет, в два раза увеличена фиксированная часть пенсии - с 7567,3 до 15 тысяч 134,6 рубля. Также на перерасчет пособия могут рассчитывать россияне, которые закончили свою трудовую деятельность в августе, и те, кому с 1 августа установлена повышенная группа инвалидности.

Выходные для родителей детей-инвалидов

Мамы и папы детей-инвалидов смогут раз в год использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. Это позволяет закон от 05.12.2022 № 491-ФЗ, который вступил в силу 1 сентября.

До сих пор родители ребенка-инвалида имели право на дополнительные четыре оплачиваемых выходных в месяц. При этом, если данные дни не были использованы, на следующий месяц их не переносили - они сгорали.

По новым правилам родители могут копить дополнительные выходные и использовать сразу до 24 таких дней. При этом, если дополнительный отпуск превышает четыре дня, его график надо предварительно согласовать с работодателем. Порядок использования дополнительных дней утверждён постановлением Правительства РФ от 06.05.2023 № 714.

Инвалидам помогут дома, в учёбе и на работе

В законодательстве появилось понятие сопровождаемого проживания. Оно введено законом от 28.04.2023 № 137-ФЗ, отдельные положения которого вступили в силу 1 сентября.

Услуги по сопровождаемому проживанию включают в себя реабилитацию и абилитацию, в том числе формирование у инвалидов навыков самообслуживания. Кроме того, персональный ассистент поможет подопечным получить образование или вести трудовую деятельность.

Воспользоваться услугами сопровождаемого проживания смогут инвалиды второй группы и выше. В зависимости от состояния здоровья продолжительность услуги составит от четырёх до 24 часов в сутки.

Судимость помешает работе в такси

Водителей с непогашенной или неснятой судимостью за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и прочее, а также злостных неплательщиков штрафов лишат права управления такси. Такой закон от 29.12.2022 № 580-ФЗ вступил в силу с 1 сентября.

Также, согласно закону, каждый регион должен создать три реестра - перевозчиков, такси и служб заказа такси. Это позволит проконтролировать заказы такси от клиента до завершения поездки.

Водители обязаны выбрать одну из трех форм сотрудничества - трудовой договор, ИП или самозанятость. После этого нужно оформить разрешение на работу.

Также водителей обязали оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков. Субъекты могут устанавливать дополнительные требования к знаниям, которыми обязаны обладать потенциальные таксисты. В этом случае они должны предусмотреть порядок проведения соответствующей аттестации.

Водители смогут пройти медосмотр дистанционно

Пульс, давление и частоту дыхания шоферов, а также наличие у них паров алкоголя измерят специальные приборы. Они же передадут информацию диспетчеру. Это позволяет закон от 29.12.2022 № 629-ФЗ.

Проверять водителей дистанционно будут перед рейсом и после, а также в течение рабочей смены. При этом водитель должен как минимум два раза в год очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ.

Новые правила не распространяются на водителей, которые перевозят группы детей, опасные грузы и пассажиров между городами, если протяженность маршрута больше 300 километров.

Вейпы и айкосы подорожают

В России вводятся минимальные цены на никотиносодержащую продукцию. Правила формирования цен на вейпы и айкосы указаны в проекте постановления Правительства РФ, размещенного на портале нормативно-правовых актов. Принять такой документ требует закон от 28.04.2023 № 178-ФЗ, отдельные положения которого вступили в силу 1 сентября.

Закон запрещает розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции (вейпами) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов. Кроме того, не допускается выкладка такого товара в торговом зале.

Аптеки получили право изготавливать лекарства

Аптекам, у которых есть соответствующая лицензия, разрешили не только продавать, но и готовить лекарства. Это позволяет закон от 05.12.2022 № 502-ФЗ.

Фармацевты могут делать лекарства в индивидуальных дозировках, которые врач выписывает конкретному пациенту. Для этого можно использовать как готовые лекарственные препараты, так и субстанции, зарегистрированные в стране. А вот изготовление препаратов, уже зарегистрированных в России, не допускается.

Кошек и собак будут лечить лекарствами для людей

Лекарства для домашних животных, которые ранее уже применялись для лечения людей, будут регистрировать в упрощённом порядке. Это позволяет федеральный закон от 28.04.2023 № 171-ФЗ.

Сейчас ветврачи имеют право использовать для лечения четвероногих только препараты из списка ветеринарных лекарств. В нём около двух тысяч наименований. В то же время для медицинской помощи людям применяют около двадцати тысяч препаратов. Но люди и животные часто страдают от одних и тех же заболеваний, отметили авторы инициативы.

Очередники получат жильё в границах муниципалитета

Порядок получения квартир нуждающимися уточнили законом от 24.07.2023 № 365-ФЗ.

Ранее по закону очередники получали жильё в населённом пункте, где они прописаны. По мнению авторов нововведения, оно позволит расселить больше граждан, нуждающихся в жилье.

Для переезда в соседний населенный пункт потребуется письменное согласие очередника.

Решётки на окнах придётся согласовать

Утверждены Правила согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. Такое постановление Правительства РФ от 29.05.2023 № 857 вступило в силу 1 сентября.

Согласованию в том числе подлежат цвет оконных рам, решётки на окнах, установка кондиционеров на фасадах зданий - всё, что может изменить облик объекта.

Решать, можно или нет менять архитектурно-градостроительный облик того или иного объекта капстроительсва, будут органы местного самоуправления.

При вынесении заключения о согласовании учтут вид разрешенного использования земли и объектов капстроительства, а также техрегламенты, нормативы градостроительного проектирования и правила благоустройства территорий.

Считать объём отходов будут по-новому

Регионы могут определять базу расчетов платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в виде фактического либо нормативного объема ТКО. Таким правом с 1 сентября их наделил Федеральный закон от 04.08.2023 № 476-ФЗ.

Этот же закон разрешает организациям, которые собирают у населения использованные батарейки, утилизировать их самостоятельно, передавать другим компаниям или федеральному регоператору.

Теплицы и сараи ограничили в размерах

Определены характеристики вспомогательных сооружений и построек, которые могут возводиться рядом с основным зданием без разрешения на строительство. Их размеры записали в постановление Правительства РФ от 4 мая 2023 года № 703.

Согласно документу, например, при строительстве промышленных объектов вспомогательная постройка не может иметь площадь более 1,5 тысячи квадратных метров.

Высота вспомогательных построек на приусадебных участках или участках, где ведется индивидуальное жилищное строительство, не должна превышать трех этажей (или 20 метров).

Постановление будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Анастасия Четвергова.

Подготовлено по материалам «Парламентской газеты» (pnp.ru).