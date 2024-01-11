Обратный отсчет от Андрей Маури: 154 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
10 января 1942 году завод № 38 НКТП ( ныне «Завод имени 1 Мая») выпустил и сдал военпреду первые два танка.
Далее,в цехе сборки машин было организовано две нитки сборки башен, более четко разграничили по бригадам фазы сборки машин, улучшили технологию сборки, темп выпуска увеличился до 4 машин в сутки. Уже в марте завод смог осилить поставленную программу в 75 танков, сдав 76 штук. Завод эвакуировался в Киров вместе с готовой продукцией, поэтому неслучайно, что среди первых выпущенных боевых машин было несколько танков с бронекорпусами и от Т-30.
Всего с января по июль 1942 года было собрано 550 легких танка Т-60, из них 543 штуки были собраны и сданы военпреду.
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