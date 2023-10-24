Обратный отсчет от Андрея Маури: 233 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
23 октября 2010г. компания «МегаФон» подарила жителям города Кирова новую достопримечательность — уникальную скульптурную композицию «Семья» по мотивам «Дымковской игрушки», которая украсила площадь у Театра кукол.
Над проектом работал целый коллектив художников: вятские скульпторы, супруги В.А. Бондарев и К.И. Коциенко, член Московского Союза художников секции скульптуры М.М. Плохоцкий. Руководил созданием «Семьи» А.Б. Женихов.
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