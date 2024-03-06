Обратный отсчет от Андрея Маури: 99 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

06 марта 2024 232 0
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6 марта 1998 года на стадионе «Локомотив» в городе Кирове прошел первый в России чемпионат по ледолазанию.

 

Кировчане первыми в нашей стране залили искусственную ледовую башню высотой 28 метров на одной из матч освещения стадиона. 9 женщин и 43 мужчины из 15 регионов России боролись за победу в двух дисциплинах – на скорость и на трудность.

 

 

Развитие этого зрелищного вида спорта в Кирове во многом связано с именем почётного гражданина города, заслуженного мастера спорта Павла Эдуардовича Шабалина. Надеюсь, когда-нибудь сбудется мечта Павла о строительстве в Кирове специализированного центра скалолазания.

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