Обратный отсчет от Андрея Маури: 99 дней до юбилея города Кирова

6 марта 1998 года на стадионе «Локомотив» в городе Кирове прошел первый в России чемпионат по ледолазанию.

Кировчане первыми в нашей стране залили искусственную ледовую башню высотой 28 метров на одной из матч освещения стадиона. 9 женщин и 43 мужчины из 15 регионов России боролись за победу в двух дисциплинах – на скорость и на трудность.

Развитие этого зрелищного вида спорта в Кирове во многом связано с именем почётного гражданина города, заслуженного мастера спорта Павла Эдуардовича Шабалина. Надеюсь, когда-нибудь сбудется мечта Павла о строительстве в Кирове специализированного центра скалолазания.