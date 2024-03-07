Обратный отсчет от Андрея Маури: 98 дней до юбилея города Кирова

7 марта 1917 года на городском собрании рабочих, по примеру Петрограда, было решено провести выборы Совета рабочих депутатов.

В собрании участвовали члены рабочей группы областного Военно-промышленного комитета, работники железнодорожных мастерских, кожевенных заводов, спичечной фабрики, губернской типографии, а также ремесленных объединений («цехов») - сапожного, портновского, столярного.

Поэтому в Совете оказались не только посланцы промышленных предприятий, но и мелкие товаропроизводители, а также присоединившиеся к ним избранники воинских частей вятского гарнизона.