Обратный отсчет от Андрея Маури: 98 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
7 марта 1917 года на городском собрании рабочих, по примеру Петрограда, было решено провести выборы Совета рабочих депутатов.
В собрании участвовали члены рабочей группы областного Военно-промышленного комитета, работники железнодорожных мастерских, кожевенных заводов, спичечной фабрики, губернской типографии, а также ремесленных объединений («цехов») - сапожного, портновского, столярного.
Поэтому в Совете оказались не только посланцы промышленных предприятий, но и мелкие товаропроизводители, а также присоединившиеся к ним избранники воинских частей вятского гарнизона.
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