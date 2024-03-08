Обратный отсчет от Андрея Маури: 97 дней до юбилея города Кирова

8 марта 1924 года во "Дворце Труда" города Вятки состоялось общее собрание домашней прислуги. На собрание явилось более 100 человек. После доклада о дне 8 марта собрание единодушно решило провести международный день работниц под лозунгом Ильича - "каждая кухарка должна научиться управлять государством". На этом же собрании 8 человек работниц подали заявления о вступлении в ряды РКП(б).



В нашей стране решение праздновать Международный женский день 8 марта было принято лишь в 1921 году на Второй Коммунистической женской конференции. Дата была поддержана в память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года. Это одно из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия.

В первые годы советской власти праздник носил название Международный день работниц, а в конце 1920-х годов вновь стал называться Международным женским днем.