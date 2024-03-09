Обратный отсчет от Андрея Маури: 96 дней до юбилея города Кирова

9 марта 2017 года в Кирове прошёл съезд региональной организации Союза журналистов. Он собрал более 100 делегатов – членов Союза, представителей пресс-служб предприятий, организаций и государственных структур, сотрудников областных и районных СМИ.

«Создание позитивной повестки дня – это важная часть работы по созданию инвестиционного климата региона. Любой потенциальный инвестор при принятии решений анализирует в том числе и отражение региона в информационном поле. Поэтому для нас с вами очень важно, чтобы Кировская область была известна в России и в мире своими людьми, своими достижениями, а они у нас, безусловно, есть», - сказал на открытии съезда губернатор Игорь Васильев.