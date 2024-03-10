Обратный отсчет от Андрея Маури: 95 дней до юбилея города Кирова

10 марта 1889 года в Вятке в семье мастера по иконостасному делу, резчика по дереву и позолотчика родился живописец-реалист, представитель салонной живописи Исупов Алексей Владимирович. Первоначальное художественное образование получил в иконописной мастерской.

С 1909 г. - член Вятского художественного кружка, принимал участие в организации в Вятке художественного музея. С 1910 - 1915-го регулярно экспонировал свои произведения на выставках Союза русских художников, с 1912 г. - на выставках Товарищества передвижных художественных выставок, с 1916 г. стал членом этого Товарищества.

Прожил долгие годы вдали от Родины. «Мы с женой собственно к эмиграции и не принадлежим, паспорта у нас советские и граждане мы советские. В Италию загнала меня не гражданская война, а болезнь» - писал художник. Умер в Риме.

В 1958 г. Тамара Николаевна Исупова, выполняя завещание мужа, около 300 произведений (80 живописных и более 200 рисунков) передала в Вятку - в художественный музей.