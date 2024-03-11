Обратный отсчет от Андрея Маури: 94 дня до юбилея города Кирова

11 марта 1915 года из Вятки в свой первый рейс отправился санитарный поезд № 605 имени Вятской губернии. С начала Первой Мировой войны известие о войне с Германией вызвало в губернии громадный патриотический подъём.

Существовавшее в Вятке местное управление Общества Красного Креста активно включилось в работу - был оборудован госпиталь при Общине сестер милосердия на 50 кроватей, ещё один госпиталь для офицеров был оборудован в закрытых винных складах, большое внимание уделялось и сбору пожертвований на военные нужды – как деньгами, так и материалами, организован санитарный поезд.

За 6 рейсов поезд вывез из театра военных действий более 2400 раненых. Поезд состоял из 21 вагона и был рассчитан на 410 раненых.