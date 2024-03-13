Обратный отсчет от Андрея Маури: 93 дня до юбилея города Кирова

12 марта 1861 года в кафедральном соборе Вятки при большом стечении народа состоялись оглашение Манифеста об отмене крепостного права и благодарственный молебен. В Вятской губернии доля крепостных среди крестьян составляла чуть больше 1% по сравнению с государственными и удельными.

По данным ревизии, на которые ориентировались при проведении реформы, в 1858 году в регионе было душ мужского пола помещичьих крестьян 16 849, дворовых людей - 728, мастеровых и рабочих частных (посессионных) заводов - 9244. Удельных, государственных крестьян и башкир вместе насчитывалось 873 873 душ мужского пола. С учетом этих данных можно утверждать, что отмена крепостного права в 1861 году изменила положение лишь небольшого числа.