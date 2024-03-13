Обратный отсчет от Андрея Маури: 92 дня до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
13 марта 2018 года состоялось торжественное открытие Детского космического центра им. В.П. Савиных.
В открытии приняли участие министр культуры России В.Р. Мединский, Губернатор Кировской области И.В. Васильев, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза В.П. Савиных, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза В.А. Джанибеков, а также представители администрации города Кирова и Кировской области, руководители предприятий космической отрасли России.
Наконец осуществилась многолетняя мечта Виктора Петровича Савиных – в его родном городе Кирове создан Детский космический центр, в котором школьники на Земле могут осуществить виртуальный полет к Международной космической станции на российских транспортных кораблях «Союз-ТМА» под управлением виртуального Центра управления полетами.
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