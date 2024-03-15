Обратный отсчет от Андрея Маури: 91 день до юбилея города Кирова

14 марта 1917 года в Вятке, у дома известного аптекаря Гуго Карловича Бока на углу Царевской (ныне – Свободы) и Московской улиц, прошла самая массовая в истории города манифестация, посвященная свержению монархии.

Дом был построен по проекту архитектора Ф.Ф. Яголковского - красивый двухэтажный кирпичный дом с цокольным этажом, в котором на первом этаже помещалась вольная (т. е. частная) аптека Бока, а на втором располагались жилые помещения. Дом Гуго Бока был построен в характерном для того времени стиле модерн.

Дом Бока стал культовым местом города Вятки уже после Февральской революции. В 1917 – 1920-е гг., когда центром всех торжеств была Советская площадь (ныне – стадион «Динамо»), по Московской улице проходили все демонстрации. В конце 50-х гг. прошлого века здание фактически было уничтожено в результате строительства нового типового четырёхэтажного дома завода им. Лепсе. Дом Бока «встроили» в его восточное крыло, и сейчас о нем напоминают лишь окна первых двух этажей.