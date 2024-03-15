Обратный отсчет от Андрея Маури: 90 дней до юбилея города Кирова

15 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении завода №38 Наркомата танковой промышленности орденом Красной Звезды» за образцовое выполнение заданий правительства по производству специального вооружения завод № 38 награжден орденом Красной Звезды (№ 119591).

Коломенский машстройзавод № 38 разместился на базе завода им.1 Мая осенью 1941 г. Всего за период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Заводом № 38 было выпущено военной продукции: 548 танков Т-60, 1351 танк Т-70, 2358 самоходных артиллерийских установок СУ-12 (СУ-76), 1505 пусковых установок М-13 для БМ-13 («Катюша»), 42 штурмовых минометных установки КС-135, 126 пусковых установок М-8 на Т-60, 16120 снарядов М-20, 22020 снарядов М-30, 38600 головок снаряда М-20 (деталь № 26 снаряда М-20), 54807 головок снаряда М-31.