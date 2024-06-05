Обратный отсчет от Андрея Маури: 9 дней до юбилея города Кирова

4 июня 2021 года в Кирове состоялось открытие памятной доски, которая увековечила работу латвийской газеты «Циня» («Борьба»). Памятную доску разместили на 2 этаже в здании первой детской музыкальной школы. Здесь в годы Великой Отечественной войны работала редакция газеты «Циня», эвакуированная из Латвии.

Газета выпускалась с декабря 1941 года по июнь 1944 года, вышло 120 номеров, а затем редакция переехала в Москву. В годы войны газета стала источником информации для жителей Латвии, эвакуированных в Кировскую область с оккупированных территорий. Ее многотысячные тиражи были востребованы по всей стране. Газету читали и на фронте. Под советскими знаменами с фашизмом боролось порядка 200 тысяч латышей, и публикации помогали поддерживать в бойцах настрой на победу.