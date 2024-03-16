Обратный отсчет от Андрея Маури: 89 дней до юбилея города Кирова

16 марта 1911 года Вятской городской думой принято постановление об установлении постоянных мест для стоянки извозчиков, их количестве и размере платы, взимаемой с извозчиков города Вятки за пользовании ими.

Пункты стоянок подразделялись на три категории, исходя из доходности для извозного промысла. Для первого разряда мест устанавливалась плата 10 руб., второго - 6 руб., третьего - 4 руб.

В Вятке извозчики должны были возить горожан по установленной думой таксе. Цены росли, а дума - не спешила повышать таксу, поэтому извозчики стали запрашивать в 2 - 3 раза больше, чем полагается, а это вызывало недовольство населения.Такса вятских извозчиков составляла 20 копеек в город или обратно. В пределах самого города это было 10 коп. в один конец.