Обратный отсчет от Андрея Маури: 88 дней до юбилея города Кирова

17 марта 1937 года в Кирове был дан старт первым соревнованиям среди лучших конькобежцев СССР на приз имени С.М. Кирова, решение о проведении которых было принято ранее постановлением Президиума Кировского областного исполнительного комитета.

В дальнейшем соревнования проводились в Кирове ежегодно (кроме 1942 г. и 1943 г.).

Обладателями первого приза стали Валентина Кузнецова из Горького и москвич Иван Аниканов, которому вручили Главный приз - мотоцикл. Наша Мария Исакова стала четвёртой в сумме многоборья.