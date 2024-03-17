Обратный отсчет от Андрея Маури: 88 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
17 марта 1937 года в Кирове был дан старт первым соревнованиям среди лучших конькобежцев СССР на приз имени С.М. Кирова, решение о проведении которых было принято ранее постановлением Президиума Кировского областного исполнительного комитета.
В дальнейшем соревнования проводились в Кирове ежегодно (кроме 1942 г. и 1943 г.).
Обладателями первого приза стали Валентина Кузнецова из Горького и москвич Иван Аниканов, которому вручили Главный приз - мотоцикл. Наша Мария Исакова стала четвёртой в сумме многоборья.
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