Обратный отсчет от Андрея Маури: 87 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
18 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР все 25 человек из взвода Петра Широнина были удостоены звания Героев Советского Союза. В 1968 году улица Кордная в районе посёлке КУТШО была переименована в улицу Широнинцев.
Четыре дня в марте 1943 года 25 человек под командованием уроженца Кировской области Петра Николаевича Широнина вели бои с превосходящими силами противника в районе ж/д переезда у села Тарановка Харьковской области УССР. В живых осталось лишь 6 человек.
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