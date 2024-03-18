Обратный отсчет от Андрея Маури: 87 дней до юбилея города Кирова

18 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР все 25 человек из взвода Петра Широнина были удостоены звания Героев Советского Союза. В 1968 году улица Кордная в районе посёлке КУТШО была переименована в улицу Широнинцев.

Четыре дня в марте 1943 года 25 человек под командованием уроженца Кировской области Петра Николаевича Широнина вели бои с превосходящими силами противника в районе ж/д переезда у села Тарановка Харьковской области УССР. В живых осталось лишь 6 человек.