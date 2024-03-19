Обратный отсчет от Андрея Маури: 86 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
19 марта 1730 года был утверждён герб Вятского драгунского полка. Он вошёл в Знамённый гербовник, составленный при участии обер-директора Военной коллегии генерала Б.К. фон Миниха, который использовался при изготовлении роликовых знамён.
Герб Вятского полка имел следующее описание:"Вятской, по старому, в руке из облака лук с одною стрелою белою, а перо чёрное, в стороне крест красный, поле жёлтое".
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