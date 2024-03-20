Обратный отсчет от Андрея Маури: 85 дней до юбилея города Кирова

20 марта 1934 года был заключен договор между Вятским пединститутом и Вяткомстроем, который предусматривал составление эскизного, технического проектов надстройки третьего этажа здания института, а также рабочих чертежей и производственной сметы.

Проекты поручили составлять ведущему архитектору города И.А. Чарушину. В оформлении фасадов он использовал арочные окна, рустовку, замки и карнизы над окнами, горизонтальные тяги, идущие на уровне междуэтажных перекрытий, лопатки. Особенно богато был оформлен северный фасад.

Левое крыло отмечено шестипилонным портиком, стоящим на открытой галерее, завершенным фронтоном. На фронтоне использован скульптурный декор: рельефы с изображением герба Советского Союза, атрибутов науки, растительного орнамента. Центральный вход выделен четырехпилонным портиком со сближенными крайними пилонами. Правое крыло предназначалось для спортивного зала. Внешний вид здания получился нарядным и торжественным, как и подобает ведущему учебному заведению региона.